Ouro fecha em alta com persistência da demanda por segurança, mesmo após cessar-fogo

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 25, recuperando parte das perdas desta terça, 24, a medida que investidores monitoram de perto o cessar-fogo entre Israel e Irã. Segundo analistas, a demanda por ativos de segurança ainda segue apoiada pela possibilidade de uma nova escalada no conflito, já que os ataques dos EUA parecem ter atrasado o programa nuclear do Irã em apenas alguns meses, de acordo com um relatório de inteligência obtido por alguns veículos de imprensa.

O contrato de ouro com vencimento em agosto avançou 0,27% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando o dia em US$ 3.343,10 por onça-troy.

O presidente americano, Donald Trump, repetiu diversas vezes nesta quarta-feira que o programa nuclear do Irã foi "completamente destruído", negando reportagens da CNN e do New York Times, que alegaram ter acesso a um relatório preliminar do Pentágono apontando que os ataques não destruíram as unidades. O republicano, apesar de dizer que a "guerra acabou", admitiu que tanto Israel como o Irã podem recomeçar ataques "muito em breve", ao ser questionado em Haia.