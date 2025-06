Para Iata, governo brasileiro cobra expansão das aéreas, mas segue impondo obstáculos

O vice-presidente para as Américas da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), Peter Cerdá, responsabilizou o governo brasileiro pelas dificuldades enfrentadas pelas companhias aéreas do País. Para o representante, o Executivo tem atuado de forma contraditória na última década, cobrando ampliação do mercado e barateamento de passagens ao mesmo tempo que ignora pautas do setor.

"O governo nos pede mais conectividade, quer mais concorrência e empresas low cost, mas não oferece as condições para isso. A aviação no Brasil é onerada com 25% de imposto sobre passagens, 14% sobre o combustível, que é produzido no País, e enfrenta o ambiente jurídico mais litigioso do mundo", disse ele. "Não é culpa das companhias aéreas. É o governo que falha", afirmou a jornalistas em evento do setor realizado em Bogotá, na Colômbia.

Para Cerdá, a entrada das três maiores companhias brasileiras em processos de recuperação judicial se deu como resultado dos custos de operação elevados e, principalmente, pela inação do governo no período de crise da pandemia de covid-19. "Enquanto o resto do mundo estava resgatando o setor, o governo brasileiro não interveio para ajudar."