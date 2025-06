Para IFI, arcabouço fiscal é frágil e dívida pode ir a 125% do PIB em 2035

As projeções consideram a redução dos efeitos da isenção associada ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e à desoneração da folha salarial de diversos setores econômicos e prefeituras. Excluem ainda receitas oriundas de fontes em que houve frustração de arrecadação, em especial as relativas aos processos em tramitação no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Metas

As projeções da IFI ainda desconsideram as ações apresentadas na Medida Provisória 1.303/2025 (que trata de tributação de aplicações financeiras e ativos digitais) e no Decreto 12.499/2025 (que eleva o IOF), que ainda dependem de aval do Congresso Nacional.

Segundo a IFI, a receita primária líquida do governo central, no cenário-base, deverá fechar 2025 em 18,3% do PIB, tendendo a cair progressivamente para 17,7% do PIB ao fim do período considerado (2035). Já as despesas primárias têm tendência inversa - deverão crescer dos esperados 18,9% do PIB, neste ano, para 20,8% em 2032, se estabilizando em 20,4% do PIB em 2035.

O relatório destaca ainda que essa combinação de queda de receitas e aumento das despesas leva a projeções de déficits primários permanentes e crescentes entre 2025 e 2035. A IFI prevê déficit primário de 0,66% do PIB, em 2025; 3,0% em 2032; e de 2,7% em 2035.

A meta fiscal deste ano será cumprida no limite, diz a IFI, mas ficará distante do centro da meta. A médio prazo, porém, a IFI projeta dificuldades crescentes para o governo federal cumprir as metas fiscais e fazer as despesas primárias ficarem circunscritas aos limites de gastos previstos na legislação.