PPSA espera arrecadação potencial de R$ 25 bi no 5º Leilão de Petróleo da União na quinta-feira

A Pré-Sal Petróleo (PPSA) informou que o 5º Leilão de Petróleo da União, que será realizado na quinta-feira, 26, na B3, tem potencial de arrecadar R$ 25 bilhões para os cofres públicos. No maior leilão já realizado pela estatal, serão ofertados 74,5 milhões de barris de petróleo da fatia da União nos campos de Mero, Búzios, Sépia e Itapu.

Dez empresas foram habilitadas para o certame e poderão participar, em grupo ou individualmente. Entre as habilitadas, oito empresas já atuam no regime de partilha do pré-sal, com exceção da Prio e da Refinaria de Mataripe (Acelen). Equinor e a ExxonMobil manifestaram pela primeira vez interesse na disputa, informou a PPSA.

Os limites mínimos de preço foram definidos pela PPSA. Os quatro lotes de Mero foram estipulados com Brent datado (com data de embarque definida) menos US$ 3,03/bbl; o lote 5, de Búzios, terá o Brent datado menos US$ 3,23/bbl; Itapu (Lote 6) foi fixado em Brent datado menos US$ 2,73/bbl; e o último lote, de Sépia, terá o limite mínimo de preço do Brent datado menos US$ 4,13/bbl.