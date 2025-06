Receita: Perse consumiu R$ 15,7 bilhões entre abril/2024 e março/2025, 105% do limite

Relatório da Receita Federal divulgado nesta quarta-feira, 25, aponta que o total de renúncia tributária do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) ultrapassou o limite de R$ 15 bilhões, o que confirma a extinção do benefício fiscal a partir de abril de 2025.

Os números foram extraídos da Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária (Dirbi), referentes aos contribuintes habilitados no Perse, abrangendo o período de abril de 2024 a março de 2025, contemplando as declarações entregues até o dia 2 de junho de 2025.

Considerando exclusivamente as pessoas jurídicas habilitadas, de acordo com as atividades econômicas permitidas e demais requisitos legais, após o término do período de envio das informações, o valor total da renúncia tributária do Perse é de R$ 15,685 bilhões. O montante corresponde a 105% do limite de R$ 15 bilhões estipulado na lei de 2024.