Senado aprova requerimento para acelerar projeto que susta decretos do IOF

O Senado Federal já começou a analisar o projeto de decreto legislativo que susta os efeitos do novo decreto do governo Lula sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), aprovado na noite desta quarta-feira, 25, na Câmara dos Deputados. Os parlamentares da Casa Alta do Congresso aprovaram, de forma simbólica, um requerimento de urgência para tramitação do texto. O relator Izalci Lucas (PL-DF) agora lê seu parecer sobre o texto.