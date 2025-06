Shell tem conversas iniciais para adquirir concorrente BP

A Shell está em negociações iniciais para adquirir a rival BP, no que seria o maior negócio no setor de petróleo em gerações, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. As negociações entre representantes da empresa estão ativas, afirmaram as pessoas, e a BP está considerando a abordagem cuidadosamente.

A aquisição da BP colocaria a Shell em uma posição mais firme para desafiar concorrentes maiores, como a Exxon Mobil e a Chevron. Seria uma combinação histórica de duas das chamadas "supermajors petrolíferas", um grupo de gigantes multinacionais que dominam a produção das fontes de energia mais importantes do mundo.

Os termos potenciais de qualquer acordo não eram conhecidos e uma fusão está longe de ser certa, alertaram as pessoas familiarizadas com o assunto. As discussões estão avançando lentamente, acrescentou uma das pessoas.