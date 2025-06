Após reduzir custos, lucro da Cedae atinge R$ 1 bi em 2024, 125% maior que em 2023

Entre as medidas, Santos cita as várias ações para redução dos dispêndios decorrentes de processos judiciais, dos gastos em energia elétrica com a migração para o mercado livre, novos controles e renegociação com fornecedores (principalmente de produtos químicos) e a redução do quadro funcional por meio de um Programa de Demissão Voluntária (PDV) no final do ano passado.

"Neste cinquentenário da companhia, o fortalecimento dos resultados financeiros e a atualização da gestão administrativa serão fundamentais para a nova fase que se inicia. A partir de agora a empresa passa a ter condições de acessar o mercado financeiro e de capitais para buscar parte dos recursos necessários para os elevados investimentos a serem realizados com vistas à universalização do saneamento no estado do Rio de Janeiro", disse o diretor, que também é membro do Conselho de Administração da empresa.