Bolsas da Europa ensaiam recuperação com trégua e após Otan ampliar meta de gastos militares

O apetite por risco na Europa é favorecido também por indícios de que as tensões no Oriente Médio diminuíram após a trégua entre Israel e Irã que entrou em vigor na terça-feira (24). Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que autoridades americanas e do Irã se reunirão na semana que vem para discutir o programa nuclear de Teerã.

A independência do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) também está no radar. Segundo reportagem do The Wall Street Journal, Trump está considerando antecipar a nomeação do próximo presidente do Fed para minar o atual ocupante do cargo, Jerome Powell, que tem resistido a pressões do republicano para que volte a cortar juros. A matéria do WSJ derrubou o dólar hoje, com a libra atingindo máxima em três anos e meio.

Em audiências no Congresso americano esta semana, Powell sinalizou que o Fed não tem pressa de reduzir os juros básicos dos EUA, que estão inalterados desde dezembro do ano passado, diante das incertezas dos efeitos da política tarifária de Trump.

Às 7h04 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,24%, a de Paris avançava 0,22% e a de Frankfurt ganhava 0,86%. As de Milão, Madri e Lisboa tinham respectivas altas de 0,20%, 0,33% e 0,80%.

No mercado inglês, as petrolíferas Shell e BP tinham ganhos modestos, em torno de 0,40%, após a primeira negar que esteja negociando a compra da concorrente.

