Bolsas de NY fecham em alta com S&P perto da máxima com aposta em Fed brando

As bolsas de Nova York fecharam em alta, com o S&P 500 se reaproximando de sua máxima histórica. Com o noticiário de tarifas e quadro geopolítico mais brando, o movimento de Wall Street reverberava ainda reportagem que mencionou que presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avaliava a ideia de nomear um sucessor para o comandante do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, em setembro ou outubro, alimentando apostas de que o banco central poderia cortar as taxas de juros mais cedo do que o esperado.

O Nasdaq fechou aos 20.167,91 pontos, após subir 0,97%. O Dow Jones fechou com alta de 0,94%, aos 43.386,84 pontos. O S&P 500 fechou em alta de 0,80%, aos 6.141,02 pontos, voltando a ficar perto do recorde de fechamento atingido em 19 de fevereiro, quando tocou 6.144,15 pontos.

A Nvidia cravou mais um recorde, refletindo o contínuo otimismo com produtos de inteligência artificial. As ações subiram 0,46%, para US$ 155,02. Analistas da Loop Capital elevaram na quarta-feira o preço-alvo das ações da fabricante líder de chips de inteligência artificial de US$ 175 para US$ 250 e mantiveram a recomendação de compra para as ações.