Câmbio: mercado é pressionado por dólar fraco no exterior

O dólar à vista oscilou nos primeiros negócios desta quinta-feira, 26, mas adota viés de baixa como no exterior, enquanto o ambiente fiscal interno indefinido serve de contraponto, embora a derrubada do decreto que aumentava o IOF pelo Congresso seja bem recebida por investidores. O mercado aguarda definição do governo sobre medidas compensatórias para o cumprimento das metas de arcabouço fiscal.

O ministro Fernando Haddad afirmou que o governo avalia três respostas à derrubada do aumento do IOF: acionar a Justiça, buscar nova fonte de receita ou fazer cortes no Orçamento. A decisão será do presidente Lula, mas Haddad indicou que o governo vê a medida do Congresso como inconstitucional, com base em pareceres da AGU e da PGFN.

O IPCA-15 subiu 0,26% em junho, desacelerando em relação a maio (0,36%) e abaixo da expectativa do mercado de +0,31%, segundo o IBGE.