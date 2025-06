Chance de estouro do teto da meta de inflação em 2025 cai para 68%, diz BC em relatório

O centro da meta continua em 3%, com uma margem de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos.

2026 e 2027

A chance de a inflação de 2026 superar o teto da meta foi revista de 28% para 26%, enquanto a probabilidade de ficar abaixo do piso foi mantida em 6%.

A autoridade monetária também divulgou, pela primeira vez, as estimativas de chance de estouro em 2027: de 11%, no caso do piso da meta, e de 17%, no caso do teto.

Projeções

O BC espera IPCA de 4,9% em 2025, de 3,6% em 2026 horizonte relevante da política monetária e de 3,2% em 2027.