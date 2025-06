Confiança do consumidor da Alemanha recua a -20,3 em julho

A mais recente pesquisa do grupo GfK em parceria com o Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) projeta que o índice de confiança do consumidor alemão cairá para -20,3 na previsão de julho, de -20 em junho (dado revisado de -19,9). A projeção da FactSet era de melhora para -19,5.

"Após três aumentos consecutivos, o clima de consumo sofreu um ligeiro retrocesso", disse Rolf Bürkl, especialista em consumo do NIM. Segundo ele, isso se deveu principalmente à "incerteza contínua" que levou os consumidores a uma maior disposição para poupar, o que "atualmente contraria o impulso positivo proporcionado pela melhora das perspectivas de renda".