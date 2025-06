Correção: Arrecadação soma R$ 230,152 bi, melhor resultado para maio da série iniciada em 1995

O montante representa um aumento real de 3,95% na comparação com os cinco primeiros meses de 2024, quando a arrecadação somou R$ 1,089 trilhão.

Em relação ao acumulado do ano, a Receita destacou a melhora do desempenho da arrecadação do PIS/Cofins em razão, entre outros aspectos, do crescimento da arrecadação dos tributos nas importações e do desempenho das entidades financeiras. Houve ainda elevação da arrecadação da contribuição previdenciária em razão do desempenho das empresas do Simples Nacional e da redução da desoneração da folha.