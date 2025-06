Fitch eleva previsão de PIB dos EUA e da China e vê preço médio do petróleo mais caro em 2025

O ritmo da economia da zona do euro também foi revisado em alta, passando de 0,6% para 0,8%.

A Fitch projeta que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deve seguir cauteloso em relação à política monetária americana, promovendo apenas uma redução da taxa de juros no quarto trimestre do ano.

Após as recentes tensões no Oriente Médio, a agência de avaliação de risco de crédito passou a prever um preço mais elevado para o petróleo, com o prognóstico de valor médio para o ano subindo US$ 5 para US$ 70.