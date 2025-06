França faz corte adicional de 4,7 bilhões de euros em despesa para cumprir meta de déficit

O comitê de alerta das finanças públicas foi convocado pela ministra do Trabalho, Saúde, Solidariedade e Famílias, Catherine Vautrin, o ministro da Economia, Eric Lombard, o ministro do Planejamento Regional, François Rebsamen e pela minitra responsável pelas contas públicas, Amélie de Montchalin, em Bercy.

O comunicado do governo francês cita que embora as receitas estejam atualmente, em linhas gerais, com as previsões da lei das finanças inicial, há pressões do lado das despesas.

No que diz respeito ao Estado, apesar dos 5 bilhões de euros de medidas de controle desde o início do ano, persistem riscos de descumprimentos orçamentários para alguns ministérios. Em relação à Seguridade Social, o comitê de alerta estima o risco de estouro nas despesas em mais de 1,3 bilhões de euros, o que se explica nomeadamente pela dinâmica dos subsídios diários, pelas despesas dos estabelecimentos de saúde públicos e por certas medidas ainda não implementadas.

O governo disse ainda que as despesas operacionais estão aumentando ligeiramente mais rápido do que o previsto, particularmente na esfera municipal.