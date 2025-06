Galípolo: ações para atingir centro da meta falam por si, pelo tamanho da alta da Selic

Também presente na coletiva, o diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, disse que o mais importante é destacar o aumento dos riscos no balanço, em ambas as direções.

Conversas com Haddad

O presidente do Banco Central reforçou nesta quinta-feira que conversa "muito" com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ao se referir a uma declaração do ministro disse estar "absolutamente de acordo" com todas as decisões recentes do Copom.

Recentemente, Haddad declarou que o ciclo de alta da Selic, que sofreu mais um ajuste de 0,25 ponto porcentual na semana passada, para 15% ao ano, foi contratado pelo antecessor de Galípolo, Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro.

"Do ponto de vista da fala do ministro Fernando Haddad, eu acho que eu já respondi isso em vários outros momentos. O Fernando e eu conversamos muito e trocamos muitas impressões e ideias mesmo. Estamos trabalhando muito, temos afinidade, e acho que talvez reflita aí um pouco desse diálogo e da compreensão do que está sendo o trabalho lado a lado", disse o atual presidente do BC.

Galípolo voltou a comentar sobre a reunião de dezembro, quando Campos Neto ainda presidia o BC, mas Galípolo já era indicado como substituto e nesse encontro foram contratadas, além de uma alta de 1 ponto porcentual da Selic, mais duas sinalizações da mesma magnitude. "O Roberto foi muito generoso, não só pelo fato de eu ter votado junto com todos os demais, mas naquele momento especificamente, já de transição, de como ele permitiu que eu tivesse o protagonismo maior no processo", lembrou.