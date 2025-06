Galípolo: BC quer entender razões da desancoragem para endereçar o problema de forma eficiente

'Postura agnóstica'

O presidente do BC disse ainda que a "postura agnóstica" do BC, de consumir dados e esperar uma consolidação mais forte de tendência, tem se demonstrado benéfica para não agregar volatilidade ao processo.

Galípolo também reiterou que "de maneira nenhuma" conduz as reuniões do Copom, enfatizando que o comitê é um colegiado. Neste sentido, as decisões do Copom são colegiadas e os votos expressam a opinião de cada um dos participantes. "O diálogo é super rico, sou privilegiado de ter com diretores como Diogo Guillen, diretor de Política Econômica do BC e essa troca de ideias", disse

Período prolongado de juros altos

O presidente do Banco Central se negou a mensurar qual seria o período considerado pela instituição como "bastante prolongado" de juros altos, que vem citando em seus comunicados oficiais. Também evitou criar rusgas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que declarou esta semana que a alta da Selic da reunião do Copom passada foi contratada ainda na gestão do antecessor de Galípolo, Roberto Campos Neto. "Não vamos responder quanto tempo é um período bastante prolongado de juros altos", disse em um momento. "Não vou dar nenhuma frase para me colocar contra Haddad ou contra o governo", falou em outro.

Galípolo disse que entende que essas perguntas precisam ser feitas pelos jornalistas, mas que, ao mesmo tempo, ele não tem obrigação de respondê-las. Sobre a fala de Haddad, o presidente do BC ressaltou que a imprensa busca algum tipo de frase que possa colocá-lo contra o governo. "Mas infelizmente eu não vou dar essa frase também", afirmou.