Galípolo: discussão sobre a PEC do BC, agora, é sobre entender qual é o texto de consenso

Mais forte que isso, muitos agentes do governo não queriam ver avanço durante a gestão do antecessor de Galípolo no comando do BC, Roberto Campos Neto, que foi indicado para o cargo pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro.

"As conversas têm avançado muito bem. Diversos ministros estão envolvidos no processo", relatou, acrescentando que o papel do Banco Central neste momento é de apoio no diálogo com questões técnicas. "Todas as vezes que ele (BC) é demandado, a gente segue fazendo esse diálogo. Mas já tivemos ali declarações favoráveis do próprio ministro Haddad, de outros ministros, de senadores", citou.