Guillen: menção à convergência para 'redor da meta' é por incertezas em projeções muito longas

Também presente na coletiva, o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, reforçou: "Existem várias trajetórias".

Indagados sobre o tema, Galípolo e Guillen disseram ficar confortáveis com o fato de haver, no mercado, críticas às projeções de hiato do produto da autarquia - tanto dos que consideram as estimativas muito altas, quanto dos que acham que são baixas. Ele destacou a incerteza nos números.

"Estamos discutindo como vai se comportar uma variável não-observável no futuro, que reúne um nível elevado de incerteza", disse Galípolo. "O Banco Central colocou a taxa de juros em patamar restritivo com alguma segurança."

Guillen acrescentou que o box sobre hiato apresentado pelo BC no RPM visa a coerência e a transparência sobre o debate em torno do hiato, e que o próprio BC tenta enfatizar as incertezas na estimativa. Falando sobre o impacto do consignado privado nas projeções de crescimento, ele destacou que os dados recentes corroboram a ideia de um efeito limitado, porque a modalidade tem juros mais elevados e concessão ainda pequena.