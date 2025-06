Leilão Eco 101: Ecorodovias apresenta proposta única e vence certame

Novidade

O certame realizado nesta quinta foi a última etapa do processo de repactuação que teve início em julho de 2022, quando a EcoRodovias optou por uma devolução amigável da concessão. A EcoRodovias alegou, na época, complexidade do contrato, dificuldades para obtenção do licenciamento ambiental e financiamentos, além de demora nos processos de desapropriações e desocupações. Após dois anos de tramitações, o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou a repactuação da Eco101, em 2024.

O processo competitivo de nesta quinta é um mecanismo novo e que será usado nas próximas repactuações do setor. A abertura de um processo de concorrência para repactuação da concessão foi a alternativa encontrada pelo poder público para viabilizar a retomar dos investimentos na rodovia sem ter que renegociar o contrato diretamente com a antiga concessionária, evitando que ensejasse, eventualmente, em benefícios.

Avaliação

O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Públicos (ANTT), Guilherme Theo Sampaio, disse que a negociação para se chegar a um contrato novo foi dura e envolveu o trabalho conjunto com o tribunal de contas. "A dificuldade para essa negociação foi dura, atendendo preceitos legais, sem benevolência à concessionária", citou. Para evitar futuras paralisações, a ANTT fará acompanhamento trimestral do projeto para garantir que as obras sejam feitas na rodovia, enfatizou.

O Secretário Executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro, afirmou que o processo foi 'disruptivo' para a administração pública. "Foi uma solução foi difícil, mas importante. A BR 101 tinha obra parada, era ativo sem investimento", ponderou. Santoro citou ainda que, com esse leilão, o governo federal chegou a R$ 168 bilhões em investimentos contratados.