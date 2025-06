Novo programa do BID dá a governos da América Latina acesso direto a financiamento

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou, nesta quinta-feira, 26, um programa de cinco anos que permitirá que cidades, Estados e regiões elegíveis na América Latina e no Caribe acessem uma linha direta de financiamento de até US$ 1 bilhão em empréstimos para investimento em infraestrutura, desenvolvimento urbano e prestação de serviços para promover o crescimento sustentável.

A iniciativa, nomeada "BID para Cidades e Regiões", também busca fortalecer as capacidades de desenvolvimento e de solvência dos governos na região por meio de assistência técnica complementar, além de apoiar o financiamento do setor privado a entes subnacionais que tenham acesso limitado aos mercados de capitais.

Para o presidente do BID, Ilan Goldfajn, o programa proposto é uma importante ferramenta adicional à oferta de financiamento da instituição. "Ao proporcionar acesso direto a financiamento, e fortalecer sua capacidade institucional, estamos equipando governos subnacionais com as ferramentas que necessitam para liderar o desenvolvimento transformador em suas próprias comunidades", disse.