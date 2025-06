Outono do Hemisfério Norte parece época perfeita para corte de juros, afirma dirigente do Fed

"As tarifas podem demorar a aparecer em dados de inflação ou ter um impacto único e temporário. Eu acredito que os efeitos devem se dissipar antes de impulsionarem expectativas inflacionárias", projetou a dirigente.

Ao ser questionada, Daly comentou que o Fed não está "muito preocupado no momento" com as movimentações do mercado de títulos em suas decisões monetárias. "E nem podemos fazer isso, existem diversos fatores influenciando os rendimentos agora", afirmou.