Petrobras assina protocolo de intenções para impulsionar setor offshore no litoral paulista

Durante a abertura do SP Offshore 2025, esta semana, em Santos, no litoral paulista, a gerente executiva do Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes) da Petrobras, Lilian Barreto, ressaltou a importância do desenvolvimento das atividades offshore em São Paulo em prol da garantia da segurança energética do Brasil.

"A Petrobras responde por 90% da produção nacional de óleo e gás natural, sendo boa parte oriunda das nossas bases no litoral paulista. Fomentar ações que visam o investimento e o desenvolvimento do potencial offshore da região colabora para a sustentabilidade do nosso negócio e do fortalecimento do setor no Brasil", afirmou Barreto.