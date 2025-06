Petrobras é a grande vencedora do 5º Leilão de Petróleo da União; disputa movimentou R$ 28 bi

A Petrochina, em parceria com a Refinaria de Mataripe, arrematou os lotes 5 e 6 - juntos, correspondem a 10 milhões de barris de petróleo.

A dupla inclusive fez o menor deságio já visto nos leilões da PPSA, oferecendo um lance de US$ 0,65 de desconto por barril em relação ao barril de Brent datado.

A Galp, em parceria com a ExxonMobil, ficou com o lote 2, de 14 milhões de barris, com um lance de US$ 1,35 por barril.

E a Equinor arrematou o lote 3, após disputar a viva voz, e fazer uma oferta de US$ 1,11 por barril.

Próximo ano

Para o próximo ano, a expectativa da PPSA é conseguir licitar 100 milhões de barris e alcançar aproximadamente R$ 37 bilhões em arrecadação com a venda do petróleo da União, segundo o diretor-presidente da PPSA, Luis Paroli. "Nossa perspectiva é continuar crescendo ano a ano em volumes."