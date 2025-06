Petróleo fecha em alta com dólar fraco e Oriente Médio no radar

No radar dos investidores, o governo de Donald Trump discutiu a possibilidade de ajudar o Irã a acessar até US$ 30 bilhões para desenvolver um programa nuclear de uso civil, além de aliviar sanções e liberar bilhões de dólares em fundos bloqueados, segundo fontes da CNN. Os diálogos continuaram nesta semana, após o acordo de cessar-fogo.

De acordo com a secretária de Comunicação e porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, o governo americano está em um caminho de paz com Teerã e em contato com os iranianos para negociações. "Trump não tem medo de usar a força, se necessário, mas objetivo é trabalhar em prol de uma paz duradoura", enfatizou ela, reforçando que o ataque às bases nucleares iranianas "foi um sucesso".

Após as recentes tensões no Oriente Médio, a Fitch Ratings passou a prever um preço mais elevado para o petróleo, com o prognóstico de valor médio para o ano subindo US$ 5, para US$ 70 o barril.

*Com informações da Dow Jones Newswires