Radar do mercado de trabalho continua mostrando crescimento, avalia BC em relatório

"No comparativo com doze meses atrás, os indicadores de rendimento apontam para menor aquecimento de mercado de trabalho, com exceção do reajuste real nas negociações coletivas, enquanto os indicadores de emprego apontam para um maior aquecimento, com exceção dos desligamentos voluntários", concluiu o BC.

Ainda sobre a atividade, o RPM trouxe que o crescimento do PIB foi significativo no início do ano, puxado pela agropecuária, e que o PIB, ajustado sazonalmente, cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025 na comparação com o trimestre anterior, após elevações de 0,8% e 0,1% no terceiro e quarto trimestres de 2024, respectivamente.

"Os indicadores de mercado de trabalho e de utilização da capacidade instalada mostraram força maior do que o esperado", averiguou, adicionando que a taxa de desocupação voltou a cair e atingiu nova mínima histórica, de 6,2% no trimestre encerrado em abril (ajustado sazonalmente).