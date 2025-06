Ritmo gradual e cuidadoso de cortes de juros ainda é apropriado, diz presidente do BoE

O presidente do BoE reconheceu que a recente aceleração dos preços, mesmo que dure pouco tempo, amplia incerteza para as perspectivas de curto prazo, somando também aos efeitos negativos de políticas comerciais globais imprevisíveis. Ele aponta ainda que permanecem dúvidas sobre o equilíbrio entre oferta e demanda na economia britânica.

Contudo, Bailey frisou que as taxas de juros continuam em uma "trajetória gradual de queda", considerando as expectativas de que o crescimento econômico mais moderado e o arrefecimento do mercado de trabalho no Reino Unido contribuam para a redução da inflação.