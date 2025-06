Trump defende petrolíferas em relação à regras climáticas em negociações comerciais com a UE

Uma das leis da UE contra a qual as empresas americanas estão se insurgindo é a chamada Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Seu objetivo é pressionar as empresas com mais de 450 milhões de euros, o equivalente a cerca de US$ 522 milhões, a identificar e reduzir as violações dos direitos humanos e o impacto climático de suas operações e cadeias de suprimentos globais.

Um funcionário da Casa Branca não quis comentar sobre os detalhes das negociações em andamento, mas disse que a equipe de comércio e economia de Trump está focada em "encargos regulatórios injustos impostos às empresas e exportações americanas por nossos parceiros comerciais". Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado