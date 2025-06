Bessent prevê novos acordos comerciais dos EUA antes do prazo de 9/7 para tarifas recíprocas

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta sexta-feira, 27, que o país deve anunciar acordos comerciais com vários países antes do prazo de 9 de julho estabelecido pelo presidente norte-americano, Donald Trump, para a implementação de tarifas recíprocas. Em entrevista à CNBC, Bessent citou estimativas apresentadas pelo secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, de 10 a 12 países com que os EUA fecharão acordo comercial.

"Há provavelmente outros 20 países que podem voltar às tarifas recíprocas de 2 de abril enquanto trabalhamos no acordo, ou então se acharmos que estão negociado de boa fé, eles podem ficar na tarifa mínima de 10%", explicou Bessent.

Ele acrescentou que o pacto firmado nesta semana com a China é uma continuação do acordo de Genebra. Para ele, há sinais de que as terras-raras e os imãs da China estão começando a fluir outra vez.