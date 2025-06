Bolsas de NY fecham em alta em alta com recordes no S&P 500 e Nasdaq

As bolsas de Nova York fecharam a sexta-feira, 27, em alta, com o otimismo voltando a predominar e levando o S&P 500 e o Nasdaq a novas máximas históricas de fechamento. Os índices chegaram a baquear durante a tarde com comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relacionados a tarifas com o Canadá, mas o apetite ao risco acabou prevalecendo, com otimismo sobre acordo finalizado com China, mesmo após dados mistos da economia norte-americana.

O Nasdaq fechou aos 20.273,46 pontos, após subir 0,52%. Na sessão, o índice renovou sua máxima intradiária ao tocar 20.311,51 pontos. Dow Jones fechou com alta de 1%, aos 43.819,27 pontos. O S&P 500 fechou em alta de 0,52%, no nível recorde de 6.173,07 pontos. Na sessão, atingiu 6.187,68 pontos, máxima intradiária.

A Nvidia subiu 1,76% e completou cinco altas consecutivas, refletindo o contínuo otimismo com produtos de inteligência artificial. A fabricante líder de chips de inteligência artificial manteve o título de empresa mais valiosa do mercado, com capitalização de US$ 3,847 trilhões.