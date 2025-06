Dívida Pública Federal sobe 0,71% e fecha maio em R$ 7,670 trilhões

A participação dos investidores estrangeiros no total da Dívida Pública teve alta em maio. De acordo com dados divulgados pelo Tesouro Nacional, a parcela dos investidores não residentes no Brasil no estoque da DPMFi passou de 9,72% em abril para 9,88% em maio de 2025.

O estoque de papéis nas mãos dos estrangeiros somou R$ 727,13 bilhões em maio, ante R$ 710,77 bilhões em abril.

A maior participação no estoque da DPMFi continuou com as instituições financeiras, com 30,14% em maio, ante 30,26% em abril. A parcela dos fundos de investimentos passou de 22,08% para 22,40% em maio. Na sequência, o grupo Previdência foi de 23,86% para 23,60% no quinto mês de 2025. Já as seguradoras passaram de 3,82% para 3,81% na mesma comparação.

'Colchão da dívida'

O Tesouro Nacional encerrou maio com R$ 861,30 bilhões no chamado "colchão da dívida", a reserva de liquidez feita para honrar compromissos com investidores que compram os títulos brasileiros.

O valor observado é 4,77% menor em termos nominais que os R$ 904,41 bilhões que estavam na reserva em abril. O montante foi inferior, em termos nominais, ao valor observado em maio de 2024 (R$ 1,032 trilhão).