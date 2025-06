Dólar recua a R$ 5,48 na contramão do exterior e fecha a semana em baixa de 0,76%

No exterior, o índice DXY - termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes - subia cerca de 0,20% no fim da tarde, ao redor dos 97,300 pontos, após máxima aos 97,498 pontos. Na semana, contudo, o Dollar Index perdeu cerca de 1,40%. Na quinta, Donald Trump informou que os EUA fecharam acordo comercial com a China.

Divulgado pela manhã, o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) - medida de inflação preferida pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) - veio em maio em linha com as expectativas. Já o núcleo do PCE - que exclui itens voláteis como alimentos e energia - subiu um pouco além do esperado.

A economista-chefe da Armor Capital, Andrea Damico, observa que, apesar do núcleo do PCE ligeiramente acima das projeções, dados de gasto real e venda pessoal vieram abaixo do projetado, reforçando a tese de atividade em desaceleração nos EUA. "Vale destacar os discursos mais recentes de dirigentes do Fed, que adotaram um tom mais dovish, indicando preocupação crescente com a atividade, em especial o mercado de trabalho. Isso contribuiu para o enfraquecimento do dólar na semana", afirma Damico.