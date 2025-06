Haddad: aumento de gastos acima do teto é o desafio para manter arcabouço fiscal de pé

Outro problema diz respeito ao crescimento das despesas com o Benefício de Prestação Continuada. O ministro diz que o BPC na escola é um dos programas dos quais mais tem orgulho de ter elaborado. "Então, nada contra o BPC e o seguro-defeso, mas está havendo problemas que precisam ser corrigidos", disse.

O titular da Fazenda afirmou que não se opõe a discutir o que é bom para a sustentabilidade fiscal do País.

Ambiente político é obstáculo

Haddad disse que o ambiente político não está colaborando para um alívio no Orçamento. Segundo ele, em 2024 o governo encaminhou "seis ou sete" medidas ao Congresso que "fechariam as contas", mas nem tudo foi bem recebido pelo Legislativo.

As medidas, de acordo com Haddad, envolviam temas considerados tabu, como política de salário mínimo, de abono, e correção da judicialização do BPC. "Várias coisas foram feitas na direção correta no sentido de o governo encaminhar as medidas, e nem tudo foi bem recebido", afirmou, durante entrevista à GloboNews.

Haddad reitera que gostaria de ver tais medidas, que já estão no Congresso Nacional, aprovadas, pois geraria uma economia sem prejudicar a população vulnerável. "É uma coisa importante, que vai abrir espaço" para despesas discricionárias, segundo o titular da Fazenda, enfatizando que cada 7% do Orçamento corresponde a R$ 40 bilhões.