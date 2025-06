Haddad diz que não consegue entender o que aconteceu depois da reunião na casa de Motta

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 27, que não consegue entender o que aconteceu depois da reunião feita com parlamentares no domingo de 9 de junho, em referência à decisão do Congresso de aprovar na última quarta-feira a derrubada do decreto sobre o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

"Eu saí de lá com a sensação de que estava 100% resolvido o encaminhamento tanto da medida provisória quando do decreto de IOF. E não fui o único que saiu com essa sensação. O que aconteceu depois, eu não sei, eu não consigo entender", afirmou, em entrevista à GloboNews, em referência ao encontro na casa do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O ministro disse que naquele domingo foi fechado um encaminhamento. "Inclusive, eu disse na reunião - que tinha 20 pessoas - que mesmo o decreto sendo uma prerrogativa do presidente, no terceiro bimestral (cujo relatório se anuncia 22 de julho), eu voltaria à residência oficial para rediscutir os termos do decreto, do segundo decreto", completou.