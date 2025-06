Ouro fecha em forte queda, com acordo entre EUA e China sinalizando menores tensões

Nos próximos dez anos, 40% dos bancos centrais pretendem fazê-lo. O dólar, por outro lado, está perdendo seu apelo. Ele caiu do primeiro lugar na escala de popularidade para o sétimo lugar em um ano, com 70% dos bancos centrais declarando que o ambiente político nos EUA os impediria de investir em dólares.

Além do ouro, o euro e o renminbi chinês também estão se beneficiando disso. No entanto, espera-se que o dólar continue sendo a principal moeda de reserva em dez anos, com uma participação média esperada de 52%. A participação do euro deve ser de 22%.

Algumas semanas atrás, um estudo do BCE revelou que o euro havia caído atrás do ouro para o terceiro lugar entre as moedas de reserva mais importantes no ano passado.

Uma pesquisa do World Gold Council também mostrou recentemente que os bancos centrais pretendem comprar mais ouro nos próximos 12 meses. As compras de ouro pelos bancos centrais, portanto, continuam sendo um importante fator de suporte para o preço do ouro.