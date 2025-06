Provedora de soluções educacionais McGraw Hill entra com pedido de IPO na bolsa de NY

A oferta lista o Goldman Sachs como gerente de execução de livros. Os subscritores incluem BMO Capital Markets, J.P. Morgan, Macquarie Capital, Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities e UBS Investment Bank.

A empresa pretende usar os recursos da venda para pagar empréstimos a prazo, informou. Fonte: Dow Jones Newswires.

