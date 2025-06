Trump diz que tarifas vão subir para países que se aproveitam dos EUA

Ainda sobre economia, o presidente afirmou que não olha para o bitcoin como investidor, mas que focou em "criar e fortalecer a indústria de criptomoedas" nos EUA. Trump disse que, entre os benefícios do bitcoin, está o alívio da pressão sobre o dólar.

Trump também ressaltou seu papel como mediador global da "paz", mencionando o conflito no Oriente Médio, as tensões entre a Índia e o Paquistão e outras guerras em andamento na África. Ele destacou o fim do conflito entre Congo e Ruanda, afirmando que assinará um tratado com ambos os países.

Sobre a Índia e o Paquistão, o presidente disse ter ameaçado isolar comercialmente ambos os países. "Poderia ter sido um conflito nuclear, mas disse para eles que cancelaríamos todos os acordos comerciais e não fariam negócios nos EUA, se entrassem em conflito. Ambos os países têm bons líderes que concordaram conosco", afirmou.

Em relação a tensões domésticas com a intensificação de protestos contra a imigração, Trump comentou apenas sobre a gestão do governador da Califórnia, Gavin Newson. "Eles não têm um governador lá. Não sei o que teria acontecido se não tivéssemos entrado com a guarda nacional", disse, acrescentando que tinha o direito até de ter utilizado "força militar maior" para controlar a situação.