BIS destaca crescimento do Brasil na América Latina, mas alerta para inflação

Israel e Irã concordaram, até o momento, em um cessar-fogo para negociações. Esse choque pode ser "único e pontual", mas dependendo de sua permanência e de como afeta as expectativas de inflação, pode ter consequências mais graves e desencadear alguma reação de política econômica, conforme Carstens. Neste momento, o BIS não prevê grande impacto, mas monitora a situação no Oriente Médio de perto.

Trump x Fed

O gerente-geral do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês), Agustín Carstens, defendeu a importância da independência dos bancos centrais em meio às pressões do presidente do Estados Unidos, Donald Trump, sob o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell. Na sua visão, os constantes ataques do republicano ao chefe do BC dos EUA não representam uma "ameaça".

Em seu relatório anual, publicado hoje, o BIS destaca que a gestão Trump desencadeou dúvidas sobre seu compromisso com a independência da política monetária nos EUA. Segundo Carstens, é importante ter em mente os fatores que motivam a necessidade de um banco central autônomo, que precisa do apoio da sociedade para fazer o seu trabalho.

"Ao longo da história, a política, especialmente a monetária, levou a efeitos devastadores sobre a inflação e o sistema financeiro, afetando o bem-estar de indivíduos e empresas, muitas vezes levando países à beira do colapso", alertou Carstens, em coletiva de imprensa, para comentar o relatório anual do BIS, publicado hoje.

Por isso, ao longo do tempo, muitas sociedades tomaram a 'decisão consciente' de que é fundamental proteger o país contra pressões políticas sob a autoridade monetária, avaliou. "O importante que a sociedade apoie os bancos centrais e que o mandato dos bancos centrais reflita as preferências da sociedade", reforçou o dirigente do BIS.