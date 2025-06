Casa Branca rebate CBO sobre possível aumento do déficit com aprovação de projeto de Trump

Em uma série de postagens feitas neste domingo, 29, em um dos perfis oficiais da Casa Branca no X, o governo dos Estados Unidos contestou as análises do Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês) sobre o impacto fiscal do "grande e bonito projeto de lei" proposto pelo presidente do país, Donald Trump.

Segundo as postagens, o CBO tem "um histórico terrível com suas previsões e não merece a atenção que a mídia lhe dá".

O governo acusa o órgão de interpretar mal as consequências econômicas da não renovação dos cortes de impostos implementados por Trump em seu primeiro mandato e afirma que o novo projeto "entrega economias reais que vão liberar nossa economia e evitar o maior aumento de impostos da história".