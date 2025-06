'Grande e bonito' projeto de Trump pode elevar déficit em US$ 3,3 trilhões até 2034, diz CBO

As mudanças feitas no 'grande e bonito' projeto de lei tributário e orçamentário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Senado devem aumentar drasticamente a dívida pública do país e agravar as perdas em cobertura de saúde, segundo nova análise do Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês), divulgada neste domingo, 29.

De acordo com o CBO, a versão do projeto do Senado elevaria o déficit em quase US$ 3,3 trilhões entre 2025 e 2034, cerca de US$ 1 trilhão a mais que a versão aprovada pela Câmara, que já previa um aumento de US$ 2,4 trilhões na dívida ao longo de dez anos.

O déficit anual projetado pelo CBO aumentaria progressivamente, ultrapassando os US$ 200 bilhões anuais a partir de 2031, com o pior saldo estimado para 2034, quando o impacto do projeto no déficit federal alcançaria US$ 237 bilhões em um único ano.