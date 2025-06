Apple adiará lançamento de parte de recursos na UE e cita 'obstáculos regulatórios'

A Apple criticou a norma e disse que ela degrada a qualidade de seus produtos, expõe os usuários a riscos de privacidade e segurança e torna mais complicado o lançamento de novos recursos de software na Europa. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado