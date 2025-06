Bezos registra intenção de vender US$ 5,4 bi de ações em meio a celebrações de casamento

Se a transação fosse concluída conforme divulgado, Bezos ainda teria muitas ações restantes após a venda planejada, que seria a primeira em 2025. De acordo com outro documento da SEC, ele possuía 908,8 milhões de ações da Amazon em uma conta pessoal antes da venda.

A última venda de ações da Amazon por Bezos ocorreu nos dias 12 e 13 de novembro, quando ele vendeu um total de 3,3 milhões de ações por US$ 678 milhões, um preço médio de US$ 205,44.

No fim de semana, Bezos se casou com Lauren Sánchez em um evento de três dias com presença de diversas celebridades em Veneza, na Itália. O governo do Vêneto, onde Veneza está localizada, estimou que as celebrações custaram cerca de US$ 50 milhões. Fonte: Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado