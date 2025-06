Bolsas de NY fecham em alta, com S&P 500 e Nasdaq renovando recordes, de olho em tarifas

Com o S&P 500 atingindo uma nova máxima histórica, sua queda de mais de 20% no início deste ano já parece uma lembrança distante, aponta a Capital Economics. "No entanto, não acreditamos que as ações dos EUA estejam realmente de volta à estaca zero. Para começar, os índices de ações tendem a seguir uma tendência de alta. Portanto, pode-se argumentar que o simples retorno do S&P 500 ao seu recorde anterior não é suficiente", pondera. "Estamos menos otimistas do que antes. É verdade que nossa suposição de trabalho ainda é que as tensões comerciais diminuirão ainda mais e que as propostas economicamente mais prejudiciais do presidente dos EUA, Trump, não verão a luz do dia. No entanto, acreditamos que o alto nível de incerteza, que decorre notavelmente da formulação de políticas caóticas de Trump, impedirá que o S&P 500 suba tão rapidamente quanto recentemente", avalia.

Nesse sentido, a iminente expiração das "pausas" tarifárias pode desencadear outra onda de volatilidade nos mercados. O resultado é que projetamos que o S&P 500 encerrará este ano em 6.250, apenas um pouco acima de seu nível atual, conclui.

Segundo a FactSet, no total, 110 empresas do S&P 500 divulgaram projeções trimestrais de lucro por ação para o segundo trimestre. Dessas empresas, 59 divulgaram projeções negativas e 51, positivas. O número de empresas com projeções negativas está acima da média de cinco anos, mas abaixo da média de dez anos. Por outro lado, o número emitindo projeções positivas está acima da média de cinco anos de e acima da média de dez anos.

A Oracle subiu 3,99%, em dia no qual divulgou um documento regulatório informando que a CEO, Safra Catz, planeja comunicar aos funcionários que o ano fiscal atual "começou com força" e que a empresa havia assinado vários grandes contratos de operações em nuvem. Um desses contratos "deve contribuir com mais de US$ 30 bilhões em receita anual a partir do ano fiscal de 2028".