Caged: saldo líquido é positivo em 148.992 empregos em maio, abaixo da mediana do mercado

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostra criação líquida de 148.992 postos formais de trabalho em maio, após um saldo positivo de 237.377 em abril (com ajustes), segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 30, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

No mês passado, houve 2.256.225 admissões e 2.107.233 demissões. O resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava criação líquida de 171,8 mil vagas com carteira assinada no Caged de maio, desacelerando o ritmo na comparação com abril. As estimativas para esta leitura variavam de 74.207 a 200.000 vagas formais.

O saldo do Caged é positivo em 1.051.244 postos formais no acumulado de janeiro a maio deste ano. Este valor foi 4,9% menor ao verificado no mesmo período de 2024 (1.105.385).