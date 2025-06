Canadá: Carney diz que negociações com os EUA foram retomadas após revogação de imposto

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou na noite deste domingo, 29, que as negociações comerciais com os Estados Unidos foram retomadas após o governo canadense desistir do plano de tributar empresas de tecnologia americanas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na sexta-feira, 27, a suspensão das negociações comerciais com o Canadá devido à taxação do setor de tecnologia, que chamou de "um ataque direto e flagrante ao nosso país". A taxa entraria em vigor nesta segunda-feira, 30.

O gabinete de Carney informou que o primeiro-ministro e Trump concordaram em retomar as negociações. "O anúncio de hoje [domingo] apoiará a retomada das negociações em direção ao prazo de 21 de julho de 2025, estabelecido na Cúpula de Líderes do G7 deste mês em Kananaskis", disse Carney, em um comunicado. Fonte: Associated Press.