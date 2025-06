Dólar sobe em meio à formação de Ptax, mas queda externa limita

Entrou em vigor nesta segunda-feira o acordo comercial entre Reino Unido e EUA. No setor automotivo, a tarifa caiu de 27,5% para 10%, e no setor aeroespacial, a tarifa de 10% foi totalmente eliminada, com compromisso de mantê-la em 0%.

O dólar canadense se recupera ante o dólar após o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, dizer ontem à noite que as negociações comerciais com os EUA foram retomadas, diante da desistência do governo canadense de tributar empresas de tecnologia americanas.

Os investidores olham ainda os dados fiscais e o boletim Focus.

O setor público consolidado teve déficit primário de R$ 33,740 bilhões em maio, informou o BC. O déficit foi menor que a estimativa mais otimista da pesquisa Projeções Broadcast, de um saldo negativo de R$ 37,50 bilhões. Mas no acumulado em 12 meses até maio houve registrou superávit de R$ 24,143 bilhões (0,20% do PIB), o primeiro resultado positivo desde maio de 2023.

No boletim Focus, a mediana para a inflação suavizada nos próximos 12 meses passou de 4,69% para 4,68%. As medianas para o dólar também cederam: no fim de 2025, de R$ 5,72 para R$ 5,70 e no fim de 2026, de R$ 5,80 para R$ 5,79.

O departamento econômico do Banco Inter reduziu a previsão de inflação de 5,3% para 4,9% em 2025.