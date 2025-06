Empresas não-financeiras esperam IPCA de 5,5% em 2025, aponta Firmus do BC

Em relação aos seus próprios custos com insumos, 46,0% das empresas que responderam à pesquisa informaram esperar um aumento entre 4% e 6% nos próximos 12 meses. Outras 22,5% preveem alta maior do que 6%. Um total de 23,5% acreditam em um aumento de 2% e 4%, enquanto 6,4% esperam crescimento entre 0 e 2% e 1,6%, com expectativa de variação negativa.

PIB

A mediana da pesquisa Firmus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro este ano permaneceu em 2,0% entre o primeiro e o segundo trimestre. Na comparação com a pesquisa anterior, publicada em 28 de março, a proporção de empresas não financeiras que espera crescimento em linha com o PIB para o seu principal setor de atuação ficou praticamente estável, passando de 34,0% para 33,2%.

A razão das que veem crescimento discretamente acima oscilou de 35,9% para 35,8%, enquanto as que esperam alta discretamente abaixo passaram de 21,8% para 19,3%.

Para 4,3% dos respondentes, o crescimento do seu próprio setor deve ser fortemente abaixo do PIB geral na pesquisa anterior, essa era a avaliação de 2,6%. A proporção das que esperam que seus setores avancem fortemente acima do PIB cresceu de 5,8% para 7,5%.

A maior parte das empresas, ou 43,9%, considera que o sentimento predominante entre profissionais do seu setor de atividade quanto à situação econômica é discretamente negativo. A proporção representa uma queda frente à pesquisa anterior, quando era de 50,0%. Enquanto isso, aumentaram os que consideram o sentimento neutro (18,6% para 21,9%) ou discretamente positivo (12,8% para 20,9%).