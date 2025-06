Entidades do setor de energia se unem em manifesto pelo fortalecimento da ANP

Entidades do setor de energia se colocaram à disposição do governo para encontrar soluções estruturais que assegurem a autonomia financeira e a estabilidade da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que teve seu orçamento reduzido em 25%, comprometendo funções obrigatórias como a fiscalização de mercado, o monitoramento da qualidade dos combustíveis, a coleta de informações estratégicas e o processo regulatório de atividades críticas.

"A ANP é uma instituição essencial para o funcionamento do mercado, responsável por garantir um ambiente de negócios estável e previsível, promover a concorrência leal, proteger os consumidores e contribuir para a segurança energética do país. Sua atuação técnica e independente é condição necessária para atrair investimentos, garantir a eficiência na cadeia de suprimentos e fomentar a inovação na transição energética", disseram as entidades em um manifesto pelo fortalecimento da ANP.

Assinado pelo Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP); Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás (Abpip); Abrace Energia; Associação de Empresas de Transporte de Gás Natural por Gasoduto (ATGás); Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), o manifesto acontece dias depois do anúncio da ANP sobre a suspensão de serviços como o monitoramento da qualidade e o levantamento de preços dos postos de abastecimento.