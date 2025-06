Gleisi: Brasil está cansado de cortar políticas sociais; falta contribuição do 'andar de cima'

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) afirmou nesta segunda-feira, 30, que o Brasil está "cansado de conversa de cortar políticas sociais". Defendendo a taxação dos super ricos, Gleisi afirmou que é necessário a contribuição do "andar de cima" para equilibrar as contas públicas.

"O Brasil está cansado dessa conversa de cortar políticas sociais, congelar o salário-mínimo e sacrificar os aposentados. Isso não é debate sério sobre política fiscal; é defesa de privilégios e injustiças. Este país tem sim distorções históricas que precisam ser corrigidas, mas jogar a conta nas costas da maioria só vai agravar o problema e aumentar a desigualdade", afirmou Gleisi no X.

Gleisi disse também que o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está fazendo um "grande esforço para equilibrar as contas". A ministra afirmou que as despesas primárias, desde 2023, foi reduzida de 19,6% para 18,6% do PIB.